Um aviso e demasiadas orelhas moucas

Marcelo Rebelo de Sousa percebeu, como poucos, o que os eleitores deixaram bem expresso nas urnas. Não foi um voto na continuidade. Foi um aviso de ainda contida revolta, atrás do biombo, com caneta própria e gel desinfetante. Foi um Basta! ou um Chega!, mas não radical, fascista, xenófobo ou tudo aquilo o que quem cego ou sectário não quer ver.

Para trás mija a burra, diz o povo com toda a razão, porque não adianta chorar sobre leite derramado.

Mas a verdade é que, a cada notícia que vamos tendo por estes dias, não podemos deixar de nos questionarmos – de nos indignarmos – como foi possível os eleitores portugueses terem sido convocados às urnas em pleno pico desta nova vaga da pandemia, num cenário dramático, de descontrolo e já na inevitabilidade de um pedido de ajuda internacional?

É de loucos.

Só um, apenas um dos protagonistas e ‘comentadores’ que tivemos oportunidade de ouvir no rescaldo da noite eleitoral parece ter tido noção disso.

Todos os outros se regozijaram e enalteceram a participação do eleitorado em mais um ato eleitoral, a responsabilidade cívica e o sentimento democrático do povo que assumiu o risco de enfrentar o vírus e ir votar, em muitos casos aguentando em longas e demoradas filas.

Sim, senhor. Quais Neros tocando lira enquanto Roma ardia.

Valeu que esse comentador de exceção, não por acaso Presidente da República reeleito, começou a intervenção mais esperada da noite sem rodeios nem mais voltas, que já dera as que tinha a dar (e foram demais): ‘Número de infetados w, número de internados x, número de internados em cuidados intensivos y, número de mortos z’...

Foi, sim, um voto de protesto e um apelo a ver se os chamados partidos tradicionais de alternativa na governação (PS e PSD) acordam ou despertam. Os outros, dos extremos do chamado sistema, PCP, BE, CDS e IL, foram reduzidos à sua quase irrelevância. E daí o resultado de André Ventura, ou do líder do Chega. Não há 12% de radicais de extrema-direita em Portugal. Mas são muitíssimo mais do que 12% os que já não pactuam com um status quo insustentável.

Chamar os portugueses às urnas em pleno crescimento da pandemia é apenas um exemplo de como os poderes instituídos não sabem defender os seus cidadãos e guiá-los na tormenta até porto seguro.

Desesperam. Mete dó ver a empenhada e bem intencionada mas esgotada ministra da Saúde apelar emotiva e desesperadamente à união: «Ajudem-nos, todos, por favor».

