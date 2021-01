Manuel Carmo Gomes: "Medidas proporcionais não funcionam com este vírus"

Epidemiologista da FCUL, um dos peritos ouvidos pelo Governo, diz que previsões apontam para pico de casos na próxima semana mas descida vai depender da variante e do confinamento, que ainda não está ao nível de abril. Não acredita que seja possível desconfinar antes do meio de março e defende que o desconfinamento deve ser gradual e com linhas vermelhas traçadas.

Já é possível prever o pico de casos desta vaga?

As projeções que fazemos neste momento são de que iremos atingir o pico de contágios a nível nacional na primeira semana de fevereiro. Evitamos falar de números, porque a situação altera muito de um dia para o outro, mas em termos de contágios reais deveremos ficar algures entre 16 mil e 18 mil casos. Os 16 mil casos que tivemos reportados esta semana (quarta-feira) corrigem os dias anteriores e referimo-nos sempre a médias semanais. Mas pelo menos a ideia de que o pico de contágios poderá verificar-se na primeira semana de fevereiro parece-nos suficientemente robusta.

Quer dizer que o confinamento está a funcionar?

Aparentemente, sim. A partir de 15 de janeiro notámos um abrandamento no crescimento da incidência dos 18 aos 24 anos. E desde dia 21 notamos que as taxas de aumento de incidência por grupo de idade tiveram um declínio nítido, especialmente entre os jovens entre os 13 e os 17 anos e nos 6 aos 12 anos, mas não só. Dou um exemplo: no dia 21, a taxa de aumento de casos dos 13 aos 17 estava em 5,5%, quer dizer que nestas idades, de um dia para o outro, o número de novos casos aumentava 5,5%; a 25 de janeiro estava em 3,3%; ou seja, as taxas começaram a decrescer. Quando chegarem a zero significa que a incidência não está a crescer e quando forem negativas teremos passado o pico. Esta semana mantiveram-se positivas, mas estamos a ir no bom caminho. Mas as pessoas não tenham ilusões: neste momento o número de novos casos continua a aumentar, mas esse aumento desacelerou.

Perante a incidência a que chegamos, janeiro comprometeu a situação epidemiológica para os próximos meses?

Não foi janeiro, foi o acontecimento do Natal que espoletou isto tudo. É o grande perigo de estarmos com a incidência desta doença num nível muito alto, e no Natal estávamos na zona dos 3500 casos por dia, o que é muito alto. Basta um pequeno descuido. No Natal houve um descuido de quatro, cinco dias, 25, 26, 27, 28, 29. Quatro, cinco dias de descuido têm estas consequências e é isso que as pessoas têm dificuldade em perceber.

O Governo já assumiu que se houvesse conhecimento da variante inglesa em Portugal no Natal, teria endurecido as medidas. Saber-se que estava a circular em Inglaterra, país com ligações a Portugal, e sendo mais transmissível, não poderia ter apoiado medidas mais fortes mais cedo?

Uma coisa é saber isso, outra é haver evidência de que estava a circular em Portugal e na altura do Natal não havia esses dados. Agora, a necessidade que sentimos de confinar duramente logo a seguir ao Ano Novo não era por causa da variante. Não precisávamos da variante para saber que tínhamos de confinar imediatamente e em força logo a seguir ao Ano Novo. A variante vem agravar. Quando no dia 12 de janeiro recomendei (na reunião do Infarmed) que se fechasse tudo, incluindo as escolas, à exceção das escolas dos miúdos mais pequenos, não era por causa da variante, mas da velocidade a que a epidemia estava a subir. Dissemos: vamos ter 14 mil casos no dia 24 de janeiro. Enganámo-nos por três dias, porque os 14 mil casos chegaram mais cedo. Não foi por causa da variante, a variante só torna as coisas mais negras.

