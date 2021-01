Lupin e outras histórias

Acabei de ver a primeira parte da série francesa Lupin, que já bate recorde de visualizações na Netflix. Era bom que os números recorde só voltassem a aparecer em notícias deste género, independentemente da área.

Também Cristiano Ronaldo vem dando alguma frescura nesse sentido, embora apareça sempre quem diga que ainda falta um golo, dois, 10, mais?! Os que quiserem, afinal convém dar sempre uma margem mais folgada tendo em conta o ritmo a que o internacional português anda, aliás, corre e marca.

Os outros números recorde são bem conhecidos e colocam-nos no topo do mundo, o lugar mais indesejado no enquadramento deste quase último ano.

