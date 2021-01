Maria João Bastos: "Sempre procurei escolher aquilo que não conheço"

Está neste momento a protagonizar séries e novelas em vários canais e plataformas: na HBO, na Netflix, na Globo, na SIC, na RTP e na TVI. Como encara isto?

É verdade, entre os projetos que estou a fazer atualmente e reposições de trabalhos mais antigos, tenho vários produtos no ar. Mas é engraçado vê-los em simultâneo porque representam também aquilo que tem sido a minha carreira a nível de escolhas. Uma coisa que caracteriza o meu percurso é o facto de me propor fazer projetos diferentes e dar vida a personagens completamente diferentes. Essa é sempre a minha procura, desafiar-me com novas abordagens e mergulhar em universos distintos, podendo evoluir e crescer como atriz de trabalho para trabalho.

Dos seus projetos que estão agora no ar, qual a personagem que mais gostou de interpretar? Isso é sempre uma pergunta muito difícil de responder. Eu nunca aceitei fazer nenhuma personagem que não quisesse mesmo fazer. Sou muito criteriosa no meu processo de escolha e, portanto, posso ter tido alguns projetos que foram mais além das minhas expetativas ou não excederam as minhas expetativas, mas nunca é alguma coisa que eu não queria ter feito ou não queria ter dado vida. E também tenho uma característica no meu percurso que é: sempre procurei fazer personagens diferentes umas das outras. Sempre procurei nunca escolher o fácil, nunca escolher aquilo que já fiz, já vivi e já conheço – apesar de nós podermos trazer sempre coisas diferentes às personagens ainda que elas possam ter semelhanças. Ainda assim, sempre procurei aceitar trabalhos que queria mesmo muito fazer e que sentia que estava a pisar terrenos novos e iria correr riscos. Neste momento tenho vários projetos no ar, mas nenhum deles tem uma personagem igual à outra, são todas completamente diferentes, e acho que isso é uma coisa que retrata o meu percurso. Nunca fiz uma personagem que não quisesse realmente fazer. Todas foram importantes, todas fizeram parte do meu crescimento, com todas aprendi, errei, com todas fiz coisas bem e com todas evoluí. É muito difícil escolher uma personagem e claro que nós temos sempre presentes aquelas que são mais recentes. Mas, por variadíssimas razões, há projetos que são muito importantes. Os Mistérios de Lisboa foram muito importantes para a minha carreira. Mas a personagem da Vera Lagoa foi talvez um dos maiores desafios da minha carreira por ser um trabalho biográfico e, portanto, uma mulher muito conhecida em Portugal, num passado recente, um passado que existe na memória das pessoas que estão vivas e que viveram com a Vera Lagoa. Torna-se ainda mais difícil fazer um trabalho que faça justiça àquilo que foi o percurso dela e à pessoa que ela foi. E acho que consegui e é um trabalho que me deixa muito orgulhosa e que muito me marcou.

Qual é a mais parecida consigo?

Eu tento sempre que nenhuma delas seja parecida comigo, precisamente para me distanciar. Um dos aspetos mais interessantes da minha profissão é exatamente a oportunidade que as personagens me dão de estudar. Eu adoro. Um dos meus momentos preferidos do projeto é ter de estudar uma época diferente, um assunto diferente e um universo diferente. Isso é o que me alimenta muito. Eu viajo sempre muito através das minhas personagens, é de facto uma viagem, procuro muito o conhecimento e tudo o que me pode fazer chegar mais perto da personagem – muitas vezes, coisas que não estão no guião mas que acredito que me vão ajudar a construir o mundo daquela personagem. Por exemplo, às vezes eu crio a família dela, eu arranjo imagens para criar os antepassados daquela personagem, para lhe criar pilares e histórias – muitas vezes, memórias que eu construo que nada têm que ver com a história que está a ser contada, mas que são as memórias dela e fazem com que ela seja real. Há todo um trabalho de construção imenso, antes de se começar a gravar, que varia de personagem para personagem. Tento não encontrar características minhas nas personagens porque aquilo que tenho de meu, eu vou dar sempre, sou eu que estou a interpretar e a minha experiência de vida vai estar sempre lá. A minha experiência com as emoções e com os sentimentos vai estar lá, mas o mundo dela é dela. Claro que trago o meu mundo e por isso é que digo que os atores têm de ter mundo – viajar, por exemplo. Mas viajar não significa apenas apanhar um avião. É ler um livro, é ver um filme, é sentir, é viver uma paixão, viver intensamente uma emoção. Tudo isto é ganhar mundo para um ator. Tal como entrar num café e ficar a observar é ganhar mundo, e nós damos o nosso mundo ao mundo da personagem. Eu diria que a personagem com quem me identifiquei mais, e gostei muito de interpretá-la também por isso, foi a Letícia da novela Novo Mundo, na Globo. Ela era uma botânica desenhista que parte com a família real em 1807 para o Brasil. Parte para estudar a flora e a fauna brasileiras, atrás de conhecimento e da descoberta de plantas medicinais para cura de várias doenças. Ela vai para a mata brasileira e é uma personagem e uma mulher, naquela época, muito determinada, persistente, aventureira e com uma enorme coragem e com uma paixão pelo seu ofício e pelo seu dever de cumprir essa sua missão na vida. E esse lado determinado e persistente foi um lado com o qual me identifiquei bastante e eram pontos comuns que eu encontrava entre mim e a personagem.

