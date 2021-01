Uma noite em Lisboa

Esclareçamos de entrada, e em benefício dos leitores brasileiros que não estão familiarizados com o sistema político português, que o Presidente da República Portuguesa não governa nem detém poderes executivos. Embora escolhido por sufrágio universal, ele tem por funções principais representar a República, garantir a independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições democráticas. O Governo, pelo seu lado, é escolhido em eleições legislativas e responde politicamente perante a Assembleia da República, não perante o Presidente. Tudo isto para dizer que nas eleições presidenciais do domingo passado em Portugal não estava em causa nem a escolha de um governo nem o rumo da governação. Nestas eleições, o atual Presidente, que é oriundo politicamente do centro-direita, recandidatava-se a um segundo mandato, contando com o apoio da direita democrática, mas também com o importante apoio do primeiro-ministro e dos principais ministros do atual governo, que é socialista. Tudo convidava a prever uma eleição sem história.

De certa forma, assim foi. Mas só de certa forma. Como era previsível, o Presidente ganhou confortavelmente as eleições com um pouco mais de sessenta por cento dos votos, confirmando o que parece ser a regra histórica de que um Presidente nunca perde uma reeleição. Todavia, vista de outro ângulo, a noite eleitoral mudou todo o cenário político português. Pela primeira vez na democracia portuguesa um candidato de extrema-direita atingiu os dois dígitos de percentagem eleitoral, 11,9 por cento, para ser exato. Eis a novidade política. Eis o facto político da noite. A análise objetiva dos resultados eleitorais impõe que se reconheça, por mais que custe, e custa, que nessa noite houve dois vencedores. Um deles foi o Presidente que ganhou a eleição; o outro foi a extrema-direita, que ganhou um espaço e uma força política que nunca teve em mais de quarenta e cinco anos de vida democrática.

