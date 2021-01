Luís Fernandes: "O saber, para mim, é um palácio Com muitas divisões"

Nascido no Porto em 1961, Luís Fernandes aprendeu a ler e a escrever com a mãe, que era professora primária. Durante a juventude queria ser escritor, mas acabou por licenciar-se e doutorar-se em Psicologia. Praticante de atletismo a nível amador, aos 34 anos perdeu a visão e aos 50, «por brincadeira», inscreveu-se num curso de massagem terapêutica. A descoberta dos benefícios do toque e da ligação entre o corpo e a mente foi uma epifania. Em As Lentas Lições do Corpo (ed. Contraponto) fala-nos de onde o levou essa descoberta e mostra até que ponto descuramos e desconhecemos o nosso corpo, apesar de ele ser objeto de culto na nossa sociedade. Admite que a sua abordagem não é convencional e que «algumas pessoas dentro do ‘sistema oficial’ da psicologia não acharão muita piada» a certas considerações que faz no seu livro. «Mas isso é para o lado que durmo melhor».

Há uma frase, julgo que de Shakespeare, que diz ‘A Terra tem uma música para aqueles que sabem ouvir’. O corpo também fala connosco se o escutarmos?

Sim. Agora, a escuta do corpo não é fácil numa sociedade que historicamente lhe deu pouco valor e que atualmente, dando-lhe valor, o valoriza sobretudo pelo lado da imagem, da performance e da projeção pública. Não é esse o corpo que eu quero que as pessoas descubram ao ler o meu livro.

Fala-nos do culto das aparências. Dá-nos o exemplo dos ginásios, das dietas, das operações plásticas, das tatuagens, da maquilhagem – e não dá, mas poderíamos acrescentar, o exemplo das selfies. Parece que nunca nos olhámos tanto ao espelho, mas ao mesmo tempo há um grande desconhecimento em relação ao corpo.

Acho que essa imagem do espelho é perfeita. Aliás, de tanto nos olharmos ao espelho só queremos ser espelho, não nos voltamos de costas para ele para nos vermos diretamente. A sociedade da imagem é poderosa e as pessoas são muito condicionadas por isso. Por exemplo, uma pessoa obesa hoje é olhada como alguém que carrega uma culpa: ela é assim porque não fez nada para ter um corpo ‘como deve ser’. Há uma valorização de um determinado padrão de corpo…

Um cânone?

Um cânone. Tal como nos comportamentos existe um padrão considerado desejável, nos corpos também. E fora desse padrão de desejabilidade entramos naquilo que vai ser alvo de desconfiança ou mesmo de condenação aberta. Isto tanto é verdade para os comportamentos como para os corpos. O direito penal diz-nos o que não podemos fazer, e se fizermos é crime. Para o corpo não existe algo de tão nítido, mas há condenações implícitas, sub-reptícias, sociais.

Ao mesmo tempo, a obesidade também pode estar associada ao pecado da gula. A forma como encaramos o corpo ainda é uma herança do domínio da Igreja sobre as mentalidades?

Claro, vem da nossa matriz ocidental judaico-cristã. Tal como os indivíduos têm um inconsciente, de que Freud falou com tanta eloquência e com tanto material clínico, existem formas culturais que são inconscientes. Não estamos cientes delas a cada momento, mas elas estão cá. A nossa matriz ocidental judaico-cristã fez do corpo a sede daquilo que pode tentar-nos a desviar-nos do reto caminho, a sede do vício, do pecado. Falou na gula, mas poderíamos falar na luxúria, também. Isso está cravado no inconsciente de todos nós. Não quer dizer que não possamos libertar-nos.

Como?

Ao longo do livro falo muito do Wilhelm Reich, que faz propostas de como tanto culturalmente como individualmente nos deveríamos livrar desta carga, que começa logo no corpo e nos tabus sobre ele. O Reich tem uma frase que é: ‘Não há revolução sem revolução sexual’. Por revolução sexual ele entende justamente podermos viver o prazer sem o peso da culpa, por exemplo. E o prazer é mais do que o sexo, é a possibilidade de eu expandir a minha energia de um modo criativo, de um modo que seja satisfatório para mim e para os que me rodeiam. A mensagem reichiana era de viver em expansão em lugar de retração.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal, este sábado nas bancas. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.