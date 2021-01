United rumo ao topo

Os red devils viram aquela que, em teoria, seria a partida mais fácil do calendário acabar numa derrota por duas bolas a uma, em casa, frente ao Sheffield United, último classificado da Premier League. Hoje, o United vai até Londres tentar bater o Arsenal de Mikel Arteta e colocar-se de volta no rumo ao topo. A equipa de Bruno Fernandes manteve-se no primeiro lugar da tabela, tendo cedido a liderança aos conterrâneos do Manchester City após a derrota na última jornada e está agora a um ponto de distância dos citizens.

Regresso a Manchester

O Manchester City, por sua vez, foi a West Bromwich golear a equipa da casa por cinco a zero e enfrenta hoje o Sheffield United.

É um duelo que não deverá ver os visitantes repetirem o feito da semana passada, já que o City, onde jogam Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, não sabe o que é perder na liga desde novembro de 2020. Mas tudo é possível no futebol inglês, e os fãs do United, que na semana passada terão rogado pragas ao Sheffield, serão os primeiros a aplaudir os golos da equipa do fundo da tabela, já que uma derrota do City abriria caminho para o regresso ao primeiro lugar.