Rio e outros 11 deputados do PSD recusam ser vacinados com prioridade contra a covid-19

PSD divulgou os nomes dos deputados que não devem ser vacinados com prioridade.

O líder do PSD, Rui Rio, e outros 11 deputados do partido recusaram fazer parte da lista de prioritários na vacinação contra a covid-19.

Num comunicado, emitido este sábado, o PSD enviou a lista “dos deputados do Grupo Parlamentar do PSD que entendem que, com este enquadramento, não devem ser vacinados e que figuram na lista de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República para o Primeiro-Ministro”.

Recorde-se que o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou ontem ao Governo a ordem de prioridades da vacinação no Parlamento. A lista deveria respeitar o protocolo de Estado, ou seja o primeiro dos prioritários será o presidente da Assembleia e depois Rui Rio, na qualidade de líder da oposição. Seguem-se os restantes presidentes dos partidos, líderes de grupos parlamentares e só depois os restantes deputados.

Rio acusou o Governo falhou ao estender a vacinação contra a covid-19 à globalidade dos órgãos de soberania e não aos médicos do privado.

Eis a lista: