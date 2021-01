Homem de 71 anos agride e ameaça de morte mulher com quem estava casado há 46 anos

A GNR deteve, esta sexta-feira, um homem, de 71 anos, por violência doméstica, no concelho de Santo Tirso.

A força de segurança revela que no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas, movido por ciúmes, agrediu, injuriou e ameaçou de morte de forma reiterada a vítima, sua esposa, de 70 anos, com quem está casado há 46 anos.

“No último episódio de violência, a vítima foi obrigada a sair de casa, o que levou o agressor a persegui-la de forma constante, exigindo o seu regresso a casa”, revela a GNR.

Perante o escalar da gravidade dos factos, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de se aproximar da vítima, proibição de contactar com a vítima e com as testemunhas existentes no processo por qualquer meio e proibição de frequentar os locais frequentados pela vítima, não se podendo aproximar desta num raio de 500 metros, controlado por pulseira eletrónica.