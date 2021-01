Mais de 12 mil pessoas já perderam a vida devido à covid-19 em Portugal

Portugal ultrapassou este sábado as 12 mil vítimas mortais por covid-19 desde o início da pandemia, depois de registar mais 293 mortes associadas à doença nas últimas 24 horas. Este é um dos piores dias da pandemia em número de óbitos, apenas superado pelo dia 28 de janeiro, quando foram confirmadas 303 mortes. No dia 27 de janeiro também se registaram 293 mortes.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram ainda diagnosticados 12.179 casos de infeção. O país soma já um total acumulado de 711.018 infetados e 12.179 mortos durante a crise pandémica.

Lisboa e Vale do Tejo volta a concentrar o maior número de óbitos por covid-19, com 136 mortes reportadas nesta região. Segue-se o Norte com 65 mortes, o Centro com 63, o Alentejo com 17 e o Algarve com nove. No arquipélago da Madeira morreram três pessoas.

À semelhança dos óbitos, a maior parte das novas infeções também foram diagnosticadas em Lisboa e Vale do Tejo, que registou quase seis mil novos contágios (5,961). Segue-se o Norte com 3.155 novos casos, o Centro com 2.499, o Alentejo com 436 e o Algarve com 268. Na Madeira registaram-se mais 91 infeções e nos Açores mais 25.

O número de internados devido à covid-19 nos hospitais portugueses desceu, mas por outro lado aumentaram os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há agora 6.544 doentes internados, menos 83 do que ontem. Destes, 843 (um novo máximo) estão em UCI, mais 37 do que ontem.

Por outro lado, registou-se um recorde de recuperados. Nas últimas 24 horas, mais 14.014 pessoas venceram a doença, aumentando para 518.900 o total de recuperados no país.

Atualmente existem 179.939 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 225.365 contactos.