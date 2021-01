El Mundo revela contrato "faraónico" de Messi

O jornal espanhol publicou um documento que mostra que a renovação do internacional argentino com o FC Barcelona, em 2017, vale mais de 500 milhões de euros.

São 555.237.619 euros o valor fixado entre Lionel Messi e o FC Barcelona, em 2017, quando o internacional argentino renovou com o clube onde joga desde 2001. A notícia é do jornal espanhol El Mundo, que pegou na calculadora e revelou o “contrato faraónico” de Messi. Os espanhóis foram a fundo na questão, e revelaram que, destes mais de 500 milhões de euros, 138 são para o ordenado do internacional argentino, por época, bem como 115 milhões fixos e um prémio de fidelidade com o clube de 78 milhões de euros.

Esta notícia vê a luz do dia ao mesmo tempo que uma grave crise financeira ataca o clube de Barcelona, que recentemente anunciou dívidas de curto prazo de 730 milhões de euros.

No verão de 2020, a temperatura subiu entre a direção do clube e Lionel Messi, que pretendia sair da equipa, e que não viu a vida facilitada. No fim, jogador e clube chegaram a consenso, mas com o aproximar do fim de contrato, no verão de 2021, nascem os rumores sobre a saída do argentino do FC Barcelona para rumar a outros clubes, sendo o mais apontado pela imprensa o Paris Saint-Germain.