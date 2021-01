Barcelona desvincula-se de revelação de contrato de Messi

A divulgação do contrato milionário entre FC Barcelona e Lionel Messi no jornal espanhol El Mundo já levou a equipa catalã a emitir um comunicado, garantindo não estar associada à divulgação deste documento.

O clube “lamenta” a divulgação pública do documento, “por se tratar de um documento exclusivamente privado e regido pelo princípio da confidencialidade entre as partes”, pode-se ler no comunicado, onde os blaugrana “negam categoricamente qualquer responsabilidade na publicação deste documento”, garantindo ainda que vão avançar “com as ações legais cabíveis contra o jornal El Mundo, pelos danos que possam ser causados ​​em decorrência desta publicação”.

A Lionel Messi, o clube “manifesta o seu absoluto apoio”, “especialmente perante qualquer tentativa de desacreditar a sua imagem e de prejudicar a sua relação com a entidade onde se formou desportivamente, até se tornar o melhor jogador da história do futebol”.

Recorde-se que o jornal espanhol El Mundo publicou, neste domingo, a renovação do contrato entre FC Barcelona e Lionel Messi, que garantia a entrega de uma suma de 555 milhões de euros ao argentino pelo seu trabalho no clube.