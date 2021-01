Tom Cruise torna filmagem de 'Missão impossível' num 'pesadelo'

As filmagens do novo filme da saga de ação “Missão Impossível” está a ser um “pesadelo”, segundo as revelações de várias fontes ao jornal The Sun.

O ambiente ficou “pesado” a partir do momento em que o ator Tom Cruise criticou a equipa de produção, por esta não ter cumprido os protocolos de seguranças destinados ao combate à covid-19.

"Muitos de nós desistiriam do projeto por uns tempos e voltariam quando pudessem. O Tom está obcecado em terminar o filme", admitiu uma fonte. "Ele é uma pessoa muito determinada. É impressionante, mas é um pesadelo".

Apesar do temperamento de Cruise, este não é único problema que está a afetar a produção do filme. As rodagens da “Missão Impossível” tiveram que mudar de local, do Reino Unido para os Emiratos Árabes Unidos.

Agora, a equipa ainda não sabe quando regressará ao país britânico, dado que os voos entre o Reino Unido e o Médio Oriente foram suspensos.

"Parte da equipa de produção está em pé de guerra, e só quer ir embora", pode ler-se. "É um pesadelo, está tudo contra nós".