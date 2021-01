Grupo DIA encerra lojas Clarel em Portugal até final de março

As lojas Clarel vão fechar em Portugal até ao final do primeiro trimestre do ano. O anúncio foi feito pelo Grupo DIA que pretende transformar as 71 lojas da marca dedicada a produtos de cosmética e bem-estar em supermercados e armazéns.

“O negócio Clarel é descontinuado para que a empresa aloque todos os recursos em atividades que aportem valor ao cliente numa fase tão complicada”, disse fonte da empresa fonte à Marketeer.

As lojas continuam abertas até final de março, mas, apenas, para escoar o stock. Segundo informações do grupo, 12 espaços da Clarel que serão transformados em supermercados Minipreço – outra das marcas que a DIA detém em Portugal –, enquanto nove passam a funcionar como apoio logístico (passando a designar-se como dark stores).