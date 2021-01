Leicester deixa fugir os três pontos em receção ao Leeds

O Leicester City perdeu por três bolas a uma frente ao Leeds United, e falhou a oportunidade de se colocar à frente do Manchester United.

Com o Manchester United a perder duas partidas seguidas, abria-se uma janela de oportunidade para as 'foxes' se aproximarem do topo.

Na receção ao Leeds United, no entanto, o duelo foi equilibrado, com as duas equipas a mostrarm eficácia nos primeiros minutos da partida, seguidos de um pingue-pongue de remates e oportunidades de perigo.

Os primeiros a colocar-se em vantagem foram os jogadores da casa. O Leicester, onde joga Ricardo Pereira, fez o primeiro golo da partida aos 13 minutos, com a assinatura de Harvey Barnes, que assistido por James Maddison bateu o guarda-redes do Leeds e fez o um a zero.

A vantagem no entanto não durou muito, com o Leeds a atingir novamente a igualdade logo aos 15 minutos. Stuart Dallas recebeu a assistência de Patrick Bamford e não hesitou, voltando a colocar o marcador em igualdade.

Seguiu-se um jogo intenso, com dois golos anulados, um aos 20 minutos, pelo Leicester City, e um aos 31 minutos, pelo Leeds.

A segunda parte começou também com intensidade, e seriam os visitantes a fazer o terceiro golo da partida. Bamford rematou de pé esquerdo, aos 70 minutos, e fez o dois a um para o Leeds.

Os visitantes não deram um descanso ao Leicester, e aos 85 minutos aumentar ainda mais a vantagem. Jack Harrison foi assistido por Bramford, e fez o terceiro golo dos visitantes.

O fim veria mesmo o Leicester City deixar fugir a possibilidade de subir ao segundo lugar na tabela classificativa, e o Leeds a arrecadar mais três pontos na liga, ficando em 12.º lugar.