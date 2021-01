Sismo sentido em Oeiras e Cascais

Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 10 quilómetros a sul de Oeiras, foi sentido este domingo, pelas 11h44 na zona de Lisboa, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O sismo foi sentido em São Domingos de Rana, Oeiras, Caxias, Paço de Arcos e Carcavelos. Ao i, uma moradora de um prédio sito no Centro Histórico de Paço de Arcos, de 75 anos, explicou que não se apercebeu da ocorrência do sismo. “Estava a arrumar a cozinha, sinceramente, não dei por nada”, revelou. Porém, uma vizinha sua, de 48 anos, explicou que “os móveis tremeram bastante, o chão estremeceu todo”. “Tenho muito medo das réplicas, espero que isto não se repita”, contou.

“Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nos concelhos de Cascais e Oeiras”, é possível ler no comunicado enviado pelo IPMA às redações.