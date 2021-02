Brincadeiras sérias

Há coisas com que não se brinca. Ou pelo menos parece de um mau gosto extremo brincar com elas.

Um tal Dr. Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD e médico, foi ao Hospital de Cascais, dar uma ajuda aos sanitários, como voluntário. Até aqui, elogios.

O Dr. Baptista Leite, esquecendo possivelmente que o problema não é deste Governo mas mundial, e grave, declarou-se muito impressionado com a situação, e declarou ter visto 12 mortos só no bocadinho em que lá esteve.

Claro que isso daria a nível nacional muito mais do que tem sido dito, e há já o privilégio de os ter apenas em estatísticas, porque a generalidade da imprensa não está para lhes dar nomes e apelidos, enfim, identidades – o que seria muito mais impressionante. Ou será que o pandemia geral não o permite? E cá poderíamos citar Stalinne quanto à pouca importância dos mortos em estatísticas e em quantidade.

Um comunicado do Hospital de Cascais assegura que no dia em que o Dr. Baptista Leite lá esteve, se deram um total de 3 óbitos (e não vamos achar isso pouco), dos quais apenas 1, realmente de Covid, entre as 8 da manhã e as 20 horas, ou seja no horário em que o Dr. Baptista Leite poderia lá ter estado a trabalhar.

Não sei de certeza absoluta quem fala verdade, embora tenha as minhas ideias sobre isso. E realmente parece haver assuntos demasiado sérios, como este, para se brincar, ou falar com demasiada ligeireza. E menos ainda, se queremos fazer maiores oposições políticas, só porque sim.

Nesse aspecto, já basta o que basta.