Polícia norte-americana usa gás pimenta contra criança de nove anos

O caso está a gerar uma onda de indignação no país. A criança é uma menina afro-americana que, segundo as autoridades, sofre de perturbações mentais.

Os agentes da Polícia Municipal de Rochester, em Nova Iorque, utilizaram gás pimenta contra uma criança afro-americana de nove anos. Segundo as forças de autoridade, a ação foi necessária para "garantir a segurança" da criança, mas as imagens estão a provocar uma onda de indignação.

O caso aconteceu na sexta-feira passada, quando a polícia foi chamada ao local onde se encontrava a criança – uma menina que, de acordo com as autoridades, sofre de perturbações mentais e ameaçava querer matar a mãe e suicidar-se depois. A menina terá resistido à detenção quando foi algemada. Para a obrigar a entrar a entrar do carro, a polícia foi "obrigada" a usar gás pimenta "para garantir a segurança da própria rapariga".

No entanto, a autarca de Rochester, Lovely Warren, afro-americana, condenou a atitude e afirmou abrir um inquérito interno sobre o ocorrido. "Eu tenho um filho de dez anos, é uma criança. É um bebé. Como mãe, este vídeo não é algo que se queira ver", afirmou.