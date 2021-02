Turismo em queda livre. Desde 1993 que não se registava número tão reduzido

Os números foram agora oficializados, mas as perspetivas já apontavam para essa queda: depois de 2019 ter representado o melhor ano de sempre para o turismo, com um recorde de 27 milhões de turistas, a pandemia levou a uma queda abrupta destes números. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em dezembro esta atividade alcançou 462,5 mil hóspedes e 972,7 mil dormidas em dezembro, o que corresponde a variações de -70,7% e -72,3%, respetivamente.

Mas no conjunto de 2020, o número de dormidas terá sido o mais baixo desde 1993 ao terem sido contabilizadas 26 milhões de dormidas, menos 63% do que as registadas em 2019. A contribuir para este número estiveram, sobretudo, os turistas nacionais, com 13,6 milhões de dormidas, enquanto os turistas estrangeiros representaram 12,3 milhões de dormidas..

Mas tendo em conta apenas os últimos dados de dezembro, os dados mostram uma “ligeira recuperação”, já que em novembro as quebras do número de hóspedes e de dormidas tinham sido de -76,8% e -76,9%

Em dezembro, 50% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes, o que compara com a taxa de 46,9% em novembro.

No conjunto do ano de 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico terão registado 10,5 milhões de hóspedes e 26,0 milhões de dormidas, a que corresponderam diminuições anuais de 61,2% e 63%, respetivamente (+7,9% e +4,6% em 2019).

“Desde 1993, ano em que se registaram 23,6 milhões de dormidas, que não se observava um número de dormidas tão reduzido como o que se terá verificado em 2020”, revela o INE.

Segundo o INE, o Alentejo foi a região que registou menor diminuição no número de dormidas no total do ano face a 2019, recuando 37,3%, enquanto os maiores decréscimos se registaram na Área Metropolitana de Lisboa (-71,5%) e Região Autónoma dos Açores (-71,1%).

Em relação aos hóspedes estrangeiros, “no conjunto do ano de 2020, todos os principais mercados registaram decréscimos expressivos, superiores a 65%, com maior enfoque nos mercados irlandês (-89,6%), EUA (-87,7%) e chinês (-82,8%)”.