Portugal regista quebra nos novos contágios mas número de internados bate recorde

Foram confirmados 5.805 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 3.693 do que ontem e menos 1.118 do que na segunda-feira passada. Morreram 275 infetados e estão internadas mais 175 pessoas.

O dia fica marcado por uma significativa descida no número de novos contágios, quer quando comparado com o da véspera, quer com o da segunda-feira passada.

O Boletim da DGS, divulgado hoje, dá conta de 5.805 casos confirmados nas últimas 24 horas, no domingo tinham sido registados 9.498, no mesmo dia da semana passada foram reportados 6.923 contágios.

No total, o país soma agora, desde o início da pandemia, 726.321 infeções.

O número de óbitos assciados à covid-19 também registou uma descida, tendo ocorrido 275 mortes, elevando o total de vítimas mortais da pandemia em Portugal para 12.757.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que regista mais contágios diários, com mais 3.370 casos, seguindo-se a região Norte com 1.180 infetados, o Centro com mais 559, o Alentejo com mais 409 e o Algarve com mais 205. A madeira confirmou 56 contágios nas últimas 24 horas e os Açores mais 26.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo é também a que regista maior número de mortes, tendo morrido 140 pessoas na região. No Centro morreram 51 infetados, no Norte 45, no Alentejo 21 e no Algarve nove. Nos Açores e na Madeira não houve notificação de qualquer óbito associado à pandemia.

Apesar da descida de novos casos e de óbitos, nem todas as oscilações nos números foram positivas. Os dados de internamentos constituem um novo recorde, nos hospitais portugueses estão agora 6.869 infetados, mais 175 do que ontem, dos quais 865 (também um novo máximo) encontram-se nos cuidados intensivos, mais sete do que na véspera.

Até ao momento 534.384 pessoas venceram a doença, das quais 7.973 foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas.

Atualmente existem 179.180 casos ativos de covid-19, menos 2.443 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 220.353 contactos.