Refinaria Matosinhos. CGTP junta-se a trabalhadores da Galp

A secretária-geral da CGTP-IN vai estar nas ações que as organizações representativas dos trabalhadores da Petrogal (grupo Galp Energia) vão realizar esta terça-feira. Nesta ação participam trabalhadores das duas refinarias (Porto e Sines) e dos serviços centrais, às 10 horas, numa tribuna pública frente à sede da Petrogal e do grupo, nas Torres de Lisboa e às 12 horas, numa iniciativa semelhante, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro.

Os trabalhadores não aceitam a decisão da administração, de fechar em 2021 a refinaria instalada há mais de 50 anos em Matosinhos, considerando que é um ativo estratégico da região e do país.

Ainda na semana passada, o eurodeputado do PSD, José Manuel Fernandes, questionou a Comissão Europeia para saber em que condições vão ser usadas os fundos europeus face à decisão de encerramento da refinaria da Galp em Matosinhos, o que irá pôr em causa cerca de 500 postos de trabalho diretos e mil indiretos, que irá ter “impacto social e económico”.

Em causa está o acesso ao Fundo para uma Transição Justa – com dotação de 40 mil milhões de euros – que tem por objetivo apoiar as pessoas e as regiões mais afetadas pela transição para a neutralidade climática, como as que dependem de combustíveis fósseis ou de processos com elevada intensidade carbónica.