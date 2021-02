Dívida pública. Portugal fecha o ano em valores recorde de 270,4 mil milhões

A dívida pública na ótica de Maastricht – a que conta para Bruxelas – subiu para 270 408 milhões de euros até dezembro, de acordo com os dados atualizados pelo Banco de Portugal (BdP). Em novembro, a dívida pública tinha sido de 267 083 milhões de euros. “No final de 2020, a dívida pública situou-se em 270,4 mil milhões de euros, aumentando 20,4 mil milhões de euros em relação ao final de 2019”, refere a entidade liderada por Mário Centeno, em comunicado.

Esta subida deve-se ao aumento dos títulos de dívida (17,6 mil milhões de euros), dos empréstimos (1,7 mil milhões) e das responsabilidades em depósitos (1,1 mil milhões de euros), por via, principalmente, das emissões de certificados do Tesouro.

“Os depósitos das administrações públicas ascenderam a 23,9 mil milhões de euros no final de 2020, aumentando 9,4 mil milhões de euros em 2020. A dívida pública líquida de depósitos subiu 11 mil milhões de euros em relação ao ano anterior, totalizando 246,5 mil milhões de euros”, refere o BdP.

A dívida pública atingiu os 130% do produto interno bruto (PIB) no final do terceiro trimestre, valor que compara com os 126,1% do PIB até junho.

O rácio da dívida pública portuguesa face ao PIB deverá subir este ano para os 137,2%, segundo as previsões divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que são piores do que as do Governo para 2020, que apontam para que a dívida pública se cifre em 134,8% do PIB este ano.

Endividamento sobe

Feitas as contas, Portugal tem uma das maiores dívidas do mundo. Nos últimos dez anos, o endividamento público registou um aumento de 50%, de acordo com os dados do Banco de Portugal.

No final de 2010, a dívida era de cerca de 180 mil milhões de euros. No entanto, dez anos depois, atinge o recorde acima dos 270 mil milhões de euros, uma subida de mais 90 mil milhões neste período.

Ainda assim, a entidade liderada por Mário Centeno revela que os depósitos das administrações públicas aumentaram 9,4 mil milhões para 23,9 mil milhões de euros no final de 2020, o que revela que o país tem vindo a beneficiar das condições de mercado e dos custos de financiamento que tem atingindo mínimos históricos.