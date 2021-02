Número de novos casos de covid-19 desce em Itália, mas mortes aumentam

Itália registou esta segunda-feira 7.925 casos do novo coronavírus, menos 3.327 do que os 11.252 casos registados na véspera. No entanto, de acordo com dados do Ministério da Saúde italiana, o número de mortes aumentou: passou de 237 registados ontem para 329 hoje.

Nas últimas 24 horas, foram realizados 142.419 testes, sendo que na véspera tinham sido realizados 213.364. A taxa de positividade de hoje estabelece-se nos 5,6%, menos 0,3% do que ontem.

O país contabiliza assim 2.560.957 casos desde o início da pandemia e 88.845 pessoas morreram devido a complicações associadas à covid-19.