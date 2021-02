Ministério Público abre inquéritos a casos de uso indevido de vacinas. Já são nove

Os vários casos de uso de vacinas da covid-19 em pessoas que não integram o grupo prioritário de vacinação já estão a ser investigados pelo Ministério Público. A Procuradoria-Geral da República confirmou esta segunda-feira ao i que foram já instaurados pelo menos nove inquéritos, isto com base no levantamento feito junto das diferentes comarcas.

"Das pesquisas efetuadas foi possível apurar, até ao momento, que o Ministério Público já decidiu pela instauração de inquéritos relativamente a alguns dos casos vindos a público, desde logo os respeitantes à Segurança Social de Setúbal, ao INEM de Lisboa, ao INEM do Porto e a factos também noticiados ocorridos em Portimão (Centro de Apoio de Idosos), Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez, Bragança, Seixal e Montijo", informou a PGR.

Esta segunda-feira o Secretário de Estado da Saúde garantiu que as irregularidades no plano de vacinação serão alvo de sanções. “Estamos a promover auditorias no âmbito nacional”, indicou Lacerda Sales, sublinhando que “os planos de vacinação são feitos com base em suporte técnico, com base técnica na melhor evidência científica”. Sabe-se agora que além das diligências encetadas pelo Ministério da Saúde, que colocou no terreno a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, todos os casos conhecidos nos últimos dias estão já a ser analisados pela justiça.