Áustria contabiliza camas disponíveis para receber doentes covid-19 portugueses

O embaixador de Áustria em Lisboa anunciou esta segunda-feira que Viena está a fazer um levantamento junto das várias províncias austríacas para contabilizar as camas de cuidados intensivos disponíveis para receber doentes covid-19 de Portugal, “entre hoje e amanhã [terça-feira]", afirmou o embaixador, Robert Zischg, à agência Lusa, um dia após o anúncio do chanceler austríaco, Sebastian Kurz, sobre o apoio que o país vai dar a Portugal no combate à covid-19.

Contudo, neste momento, o representante diplomático disse que ainda não se sabe quantos pacientes covid-19 poderão vir a ser transferidos de Portugal para a Áustria e quando será feita a deslocação. Segundo Robert Zischg, o levantamento está a ser feito pelas autoridades portuguesas.

O embaixador ainda salientou que o apoio austríaco – que será apenas a transferência de doentes covid-19 que estejam internados nos cuidados intensivos – só é possível porque a pressão sobre os serviços médicos na Áustria decresceu, após o país ter tido cerca de 700 pacientes internados neste tipo de cuidados hospitalares.