CIN compra Boero e passa a ser uma das 40 empresas maiores do mundo neste setor

Uma aliança que supera os 320 de euros que permite cotar-se como uma das 40 maiores empresas do mundo no seu sector de atividade.

A CIN passa a deter uma posição dominante no grupo Boero, empresa italiana de tintas e vernizes. "A relação entre as duas empresas teve início há alguns anos, quando a CIN adquiriu em bolsa uma pequena participação na Boero. Recentemente, a marca portuguesa aumentou a sua participação para 13%, reforçando uma relação de maior conhecimento e respeito mútuo que deram origem a um conjunto de projectos comuns e bem sucedidos", explicou a empresa portuguesa, em comunicad

Através de uma operação de compra realizada hoje a CIN passa a deter uma participação dominante na Boero, mantendo a família Boero uma participação significativa na empresa.

A Boero terminou o exercício de 2020 com um volume de negócios de 90 milhões, enquanto a CIN atingiu os 234 milhões de euros, - uma aliança que supera os 320 de euros que permite cotar-se como uma das 40 maiores empresas do mundo no seu sector de actividade.

Para João Serrenho, CEO da CIN, esta é “uma união entre duas empresas familiares, com ambições e objectivos de expansão muito concretos e cuja aliança abre perspectivas interessantes para o desenvolvimento de ambas. ” João Serrenho salienta que “a Boero continuará a desenvolver a sua actividade a partir da sua sede em Génova, e Rivalta Scrivia, mantendo a sua identidade e gestão” e finaliza “dando as boas vindas a todos os colaboradores do Grupo Boero, a quem deseja um caminho comum pleno de sucesso”.

Andreina Boero, CEO do Grupo Boero considera a CIN “uma empresa sólida e amiga, com uma cultura empreendedora e um alto nível de padrões de produção que garantem segurança e confiança nos efeitos benéficos desta união.” Para Andreina Boero, “a estratégia de expansão da Boero além-fronteiras tem agora, ao lado da CIN, a solidez e a dimensão necessárias para enfrentar a concorrência com maior vigor, mantendo a identidade e os valores da marca.”

Os termos da transação não foram divulgados.