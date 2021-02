Centros comerciais com dúvidas sobre a constitucionalidade da lei das rendas

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) tem dúvidas em relação à promulgação da norma interpretativa da lei das rendas variáveis e entende que "se a lei a que esta norma interpretativa se reporta está em análise no Tribunal Constitucional, a atitude prudente seria o envio da norma para fiscalização da sua constitucionalidade".



De acordo com a entridade, esta promulgação irá acarretar ainda mais prejuízos a um sector que tem suportado sozinho os custos inerentes às medidas de combate à pandemia, com apoios aos lojistas acima dos 600 milhões de euros, levando ao aumento de situações financeiras delicadas nas empresas de centros comerciais.



Por isso, a APCC defende que em Portugal se adoptem medidas idênticas às anunciadas sexta-feira em França, onde as lojas dos Centros Comerciais vão receber o auxílio do Estado para compensar a perda do volume de negócios, através de indemnizações que permitem cobrir os custos fixos, nomeadamente renda e despesas correntes.



Ao longo dos últimos 40 anos o sector dos Centros Comerciais sempre se pautou por uma atitude e comportamento de verdadeira parceria com os seus lojistas, pelo que espera das Entidades públicas o mesmo tipo de atitude, equilíbrio e justiça, por forma a evitar que os Centros Comerciais sejam obrigados a fechar as portas, implicando centenas de falências e centenas de milhares de desempregados.



E garante que os associados "não hesitarão em processar o Estado, no sentido de serem ressarcidos dos prejuízos causados pelo inadmissível atropelo ao Direito, ao aprovar leis desproporcionais e inconstitucionais".