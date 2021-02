FC Porto vence Rio Ave por 2-0 e aumenta a pressão no dérbi da capital

Com esta vitória, os Dragões ficam apenas a um ponto do atual líder da tabela Sporting, reforçando assim a tensão para o dérbi em Lisboa.

O Futebol Clube do Porto venceu o Rio Ave por duas bolas a zero num Estádio do Dragão, esta segunda-feira, jogo que reforça o clube das Antas na conta para título e aumenta a pressão no dérbi lisboeta, desta noite.

Numa partida onde a equipa do Porto desperdiçou várias oportunidades, foram Luis Diaz e Evanilson que conseguiram atirar os remates para dentro da baliza. E ambos com a ajuda do iraniano Taremi.

Aos 44’, o avançado Mehdi Taremi chutou para a baliza, mas foi apenas no ressalto que a bola de Luis Diaz acertou nas redes da equipa adversária. Este é o 9º golo do colombiano na época 2020/2021.

A 15 minutos do final da partida, Evanilson precisou apenas de encostar a bola assistida por Taremi aos 75’, selando o segundo e último golo do marcador.

Agora, FC Porto está a um ponto do 1º lugar, onde se encontra o Sporting, com 38 pontos. Já o Rio Ave está no 12º lugar, com os mesmos pontos - 15 – do que Portimonense e Belenenses SAD.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">44' DÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZ!<br><br>Cruzamento de Zaidu na esquerda, Díaz toca de peito, Taremi remata para defesa de Kieszek e na recarga Díaz empurra para o golo<br><br>1-0<a href="https://twitter.com/hashtag/FCPorto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPorto</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FCPRAFC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FCPRAFC</a> <a href="https://t.co/OK0CXN1sDE">pic.twitter.com/OK0CXN1sDE</a></p>— FC Porto (@FCPorto) <a href="https://twitter.com/FCPorto/status/1356328934992994305?ref_src=twsrc%5Etfw">February 1, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>