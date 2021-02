Efemérides de 2 de Fevereiro

As forças francesas de Napoleão ocuparam Roma há 213 anos, depois de Pio VII (1742-1823, Pontífice desde 1800) se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles liderado pelo seu irmão José (1806-13).

1153 Doação há 868 anos por D. Afonso Henriques dos Coutos de Alcobaça aos monges cistercienses, que nesse mesmo ano começaram a construção do Mosteiro.

1387 D. João I, fundador da Dinastia de Aviz depois da Guerra Civil de 1383-85, casou-se há 634 anos com D. Filipa de Lencastre, selando assim, como era costume na época, a mais antiga Aliança do mundo entre 2 Estados.

1559 D. Constantino de Bragança (1528-75), então Vice-Rei português da Índia (seria o 20º governador português do território, e o 7º com o título de Vice-Rei), tomou há 562 anos a cidade de Damão.

1625 Os holandeses, através da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, fundaram há 396 anos Nova Amesterdão, atual cidade de Nova Iorque, que dominaram até 1664 (quando foi capturada pelos ingleses), como capital dos Novos Países Baixos.

1808 As forças francesas de Napoleão ocuparam Roma há 213 anos, depois de Pio VII (1742-1823, Pontífice desde 1800) se ter recusado a reconhecer o Reino de Nápoles liderado pelo seu irmão José (1806-13).

1811 Os exploradores portugueses Pedro João Baptista e Anastácio chegaram há 210 anos a Tete, em Moçambique, completando a travessia de África, de costa a costa, iniciada em 1802 em Angola, no Cassengue.

1832 No âmbito da Guerra Civil portuguesa de 1828-34, foi publicado há 189 anos o manifesto liberal de D. Pedro IV (1798-1834).

1947 Um avião Dakota, da carreira Paris-Lisboa, da Air France, embateu há 74 anos na serra de Sintra, registando-se a morte de 17 pessoas.

1962 Um relatório confidencial de Marcello Caetano (1906-80, chefe do Executivo entre 68-74) para o Governo de Salazar propôs há 59 anos a criação de um Estado Federal com as colónias.

1975 Trabalhadores rurais ocuparam há 46 anos, no PREC pós-25 de Abril, terras abandonadas nas herdades do Picote, em Montemor-o-Novo, e da Defesa, em Évora – marcando assim o início da chamada Reforma Agrária.

1984 Foi aprovada há 37 anos, pelo Governo do Bloco Central, a criação do Conselho Permanente de Concertação Social, órgão de carácter consultivo e de composição tripartida (Governo-Patrões-Sindicatos).

1999 Hugo Chávez (1954-2013) assumiu há 22 anos o cargo de Presidente da Venezuela, sendo sucedido após a sua prematura morte pelo seu correligionário, ainda no poder, Nicolás Maduro (n.1962).

2005 Foi aprovado há 16 anos, pelo Governo de Sócrates, o pacote antitabaco, que proibia a venda de cigarros a menores de 16 anos e impunha a criação de espaços para não fumadores, nos restaurantes.

2015 A redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo anunciou há 6 anos que a equipa foi de férias e por isso a publicação seria suspensa por tempo indeterminado.

2017 O Instituto da Segurança Social foi condenado há 1 ano a indemnizar duas famílias pelas mortes de dois utentes de um lar de idosos ilegal, na sequência de um incêndio, que funcionava há 25 anos sem licença e era na mesma acompanhado pela Segurança Social, a qual chegou a comparticipar as mensalidades de alguns utentes.

2019 Os EUA iniciaram há 2 anos a saída do tratado INF de desarme nuclear com a Rússia.

2020 Morreu nas Filipinas há 1 ano um homem por coronavirus, primeira vítima fora da China.