PIB cai 7,6% em 2020 mas cresce 5,9% no último trimestre

A quebra histórica do PIB não encontra precedentes na atual série estatística do INE e está relacionada com os efeitos da pandemia.

No conjunto do ano 2020, o produto interno bruto (PIB) registou uma queda de 7,6% em volume (crescimento de 2,2% em 2019), "a mais intensa da atual série de Contas Nacionais, refletindo os efeitos marcadamente adversos da pandemia COVID-19 na atividade económica", diz o INE.

De acordo com o organismo, a procura interna apresentou um expressivo contributo negativo para a variação anual do PIB, após ter sido positivo em 2019, devido, sobretudo, à contração do consumo privado. Já o contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2020, verificando-se reduções intensas das exportações e importações de bens e de serviços, com destaque particular para a diminuição sem precedente das exportações de turismo

No entanto, no quarto trimestre, o PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de -5,9%. "O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi menos negativo que o observado no 3º trimestre, refletindo, em larga medida, a diminuição menos intensa do investimento, apesar da redução mais pronunciada do consumo privado. A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo no 4º trimestre, verificando-se uma contração mais intensa das exportações de bens e Sesviços que a observada nas importações de bens e serviços", esclarece o INE.

O gabinete estatístico diz ainda que, comparativamente com o 3º trimestre de 2020, o PIB aumentou 0,4% em volume, após as fortes variações de sinal oposto nos trimestres anteriores (-13,9% e +13,3% no segundo e terceiro trimestres, respetivamente). “Os contributos da procura interna e da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foram ambos positivos”, refere.

Mas apesar desta quebra histórica, o valor final acabou por estar acima da meta estipulada pelo Governo que apontava para uma queda de 8,5% do PIB em 2020, ou seja, uma décima abaixo das previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), mas um número mais favorável que o previsto pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), que apontava para uma queda de 9,3%.