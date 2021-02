Abel Ferreira pode tornar-se no primeiro português a vencer Mundial de clubes

A celebração da vitória na Taça Libertadores tem um sabor extra para o planel do Palmeiras e para Abel Ferreira: Está garantida a participação no Mundial de clubes 2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, a acontecer no Catar, entre 4 e 11 de fevereiro.

Caso o Palmeiras venha a vencer esta prova, Abel Ferreira passará a ser o primeiro técnico português a contar com este título no seu histórico.

Nos possíveis adversários do Verdão no Mundial estão o Tigres, do México, e o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Do outro lado está o grande favorito a vencer, o Bayern de Munique.

O feito seria único, com Jorge Jesus a ser o mais próxima a ter conseguido este título. Em 2019, com o Flamengo, Jesus acabaria por ser derrotado pelo Liverpool por uma bola a zero. Até ao mesmo patamar chegou Manuel José, técnico na altura do Al-Ahly do Egito, em 2006.

Recorde-se que em 2004 o FC Porto venceu esta prova, baixo o comando do técnico espanhol Victor Fernández, e em 1987, com o jugoslavo Tomislav Ivić como técnico.

Já o SL Benfica esteve nas finais das Taças Intercontinentais (atual Mundial de clubes) em 1961 e 1962, frente aos uruguaios do Peñarol e aos brasileiros do Santos, tendo perdido ambas as partidas. Os técnicos dos 'encarnados' não eram, no entanto, portugueses, sendo eles o húngaro Béla Guttmann, em 1961, e o chileno Fernando Riera, em 1962.