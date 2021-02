Esposa de Tony Bennett revela que o cantor ainda reconhece Lady Gaga

Lady Gaga e Tony Bennett preparam-se para lançar o segundo álbum juntos, depois de ser recentemente revelado que o cantor sofre de Alzheimer desde 2016. Em entrevista ao programa de televisão CBS This Morning, Susan Benedetto, esposa de Bennett, confessou que Lady Gaga já sabia da doença que afeta o músico e elogiou a cantora.

“Sim [ela tinha conhecimento], mas sabes, a Lady Gaga é maravilhosa", disse Susan ao apresentador Gayle King.

Quando questionada se o cantor, de 94 anos, ainda reconhece Lady Gaga, a esposa de Bennet respondeu que sim e brincou: "Com certeza. A Lady Gaga é difícil de esquecer", afirmou.

De realçar que este será o segundo álbum de Tonny Bennett em parceria com Lady Gaga. Os dois já tinham trabalhado juntos em 'Cheek to Cheek', lançado em 2014.

Danny, filho de Tonny Bennet, também falou sobre o assunto e contou que falou com a artista para saber se ela concordava com a revelação sobre o diagnóstico do cantor. "Ela cuida dele a toda a hora”, disse, explicando que a cantora mostrou-se sempre de acordo.

De realçar que face à revelação, a neurologista do cantor, Gayatri Devi, explicou que a música tem sido algo muito positivo para Bennet e para a sua saúde, destacando que esta “estimulou o seu cérebro de maneira significativa”.