André Villas-Boas apresenta demissão

O técnico português está de saída do Marselha, após um período turbulento na equipa.

André Villas-Boas apresentou nesta terça-feira a sua demissão do Marselha, como o próprio anunciou em conferência de imprensa.

A discordância com a política de transferências do clube foi a principal razão por trás da demissão, confessa Villas-Boas, que não concordou com a contratação de Olivier Ntcham ao Celtic.

“Não foi uma decisão minha. Foi precisamente um jogador [Ntcham] que eu disse que não queria. Não sabia da contratação, só soube quando acordei e fui ao site do Marselha. Enviei a minha demissão e disse que não concordava com a política desportiva do clube. Não quero dinheiro, só quero ir embora”, atirou o técnico.

O ex-FC Porto afirma ainda que não recebeu, até agora, qualquer resposta da direção do Marselha. “Não quero dinheiro, só quero ir embora. Isso é claro”, concluiu o técnico.