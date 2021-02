Comissão Europeia "pronta para ajudar" Portugal

A Comissão Europeia "acompanha de perto a situação crítica relacionada com a pandemia de covid-19 em Portugal" e está "pronta para ajudar", caso o país solicite.

"O nosso Centro de Coordenação de Resposta a Emergências acompanha de perto a situação crítica relacionada com a pandemia de covid-19 em Portugal e está pronto a ajudar caso [o país] necessite de assistência", disse, no Twitter, o comissário europeu para Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Our Emergency Response Coordination Centre #ERCC is closely following the critical situation related to the #COVID19 pandemic in Portugal and stands ready to help should 🇵🇹 request 🇪🇺 assistance. #EUSolidarity pic.twitter.com/Z9GVXVXEOa