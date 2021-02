Mulher salta do 1.º andar de um prédio no Brasil para fugir de assaltante que ameaçou violá-la

Uma mulher saltou do primeiro andar de um prédio, em Goiânia, no Brasil, para fugir de um assaltante que ameaçou violá-la, revelaram as autoridades.

Segundo a polícia brasileira, as câmaras de videovigilância externas do edifício captaram o momento em que a mulher caiu no chão. A mulher sobreviveu e está agora internada numa unidade hospitalar.

O caso aconteceu na passada sexta-feira. De acordo com as autoridades, o suspeito abordou a mulher e uma funcionária na entrada do prédio. Posteriormente, o homem usou uma faca para ameaçar a vítima de morte, caso esta não tivesse relações sexuais com ele. Sob ameaça, os dois subiram para o andar de cima e foi nessa altura que a mulher conseguiu abrir a rede de proteção de uma janela e saltou.

De seguida, o homem colocou-se em fuga.

A mulher teve de ser submetida a uma cirurgia e encontra-se internada.