Recorde de recuperados no dia em que Portugal passa a marca dos 13 mil óbitos

Nas últimas 24 horas, recuperaram da doença 17.572 infetados – o número mais alto de sempre. Há ainda a registar uma melhoria no número de internados. No entanto, Portugal ultrapassou esta terça-feira a barreira das 13 mil mortes provocadas pela covid-19.

O número de novos casos e mortes por covid-19 desceu nas últimas 24 horas. Segundo o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta terça-feira, registaram-se 5.540 novos casos, menos 265 do que ontem, e 260 mortes, menos 15. Além desta "melhoria" de números, há ainda a registar uma descida de internamentos e um número recorde de infetados que recuperaram da doença. No entanto, Portugal ultrapassou hoje as 13 mil mortes provocadas por complicações associadas ao novo coronavírus.

Dos 5.540 novos casos, 2.520 – quase metade – foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, continuando assim a ser a região mais afetada pela pandemia. Segue-se o Norte com 1.596 infeções, o Centro com 940, o Alentejo com 230 e o Algarve com 126. A região autonómoma da Madeira soma mais 110 casos e a dos Açores 18.

À semelhança do número de novos casos, também grande parte das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo: 116 de um total de 260. No Norte, morreram mais 65 pessoas, no Centro 55, no Alentejo 17 e no Algarve 7. Nas regiões autónomas não há registo de qualquer morte por covid-19. Com a atualização de hoje, Portugal ultrapassou a barreira das 13 mil mortes, com 13.017 óbitos registados desde o início da pandemia.

O número de internados – que ontem atingiu números máximos – também desceu. Até às 23h59 de segunda-feira, estavam hospitalizadas 6.775 pessoas com covid-19, menos 94 do que ontem. Do total, 852 doentes estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, menos 13 do que na véspera.

Desde que o primeiro caso do vírus SARS-CoV-2 foi detetado em Portugal, em março de 2020, as autoridades já deram conta de 731.861 infeções, dos quais 166.888 permanecem ativas. Nas últimas 24 horas, 17.572 pessoas recuperaram da doença – um número nunca antes visto –, elevando o total de recuperados para 551.956. Há 215.536 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, menos 4.817 do que ontem.

Leia aqui o boletim na íntegra.