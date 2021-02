Jovem acorda após 11 meses em coma e sem conhecimento da pandemia

Estudante britânico sofreu grave acidente no início de março.

Joseph Flavill, um estudante de 19 anos, acordou recentemente, depois de ter estado em coma 11 meses. Contudo, o jovem não tinha qualquer conhecimento da pandemia que o mundo enfrenta e a família não sabe como explicar-lhe todas as mudanças a que a covid-19 obrigou.

Há 11 meses, no dia 1 de março de 2020, Joseph foi brutalmente atropelado e internado numa unidade hospitalar em Leicester, no Reino Unido. O acidente aconteceu cerca de três semanas antes de o Reino Unido entrar em confinamento pela primeira vez.

Recentemente, e depois de 11 meses em coma, o jovem não fazia ideia de como a pandemia tinha mudando o mundo.

Segundo a imprensa britânica, a família ficou emocionada com a recuperação de Josehp. Contudo, continuam a questionar-se sobre como lhe devem falar no confinamento e distanciamento social que se tornou parte do dia a dia.

Após acordar, Joseph deu os primeiros sinais de recuperação ao comunicar através de sorrisos e piscar de olhos. O jovem também começa a conseguir mover os seus membros. No entanto, a família não pode visitar o jovem devido às atuais restrições impostas no Reino Unido devido à covid-19.

“É incrivelmente difícil para a mãe dele não poder vê-lo. Também não sabemos o que ele entende. Como o acidente foi antes do primeiro confinamento é quase como se ele tivesse dormido durante toda a pandemia ”, disse Flavill Smith, tia de Joseph, referindo que, por agora, o sobrinho pode apenas abraçar as enfermeiras.

Joseph não tem noção do que o mundo enfrenta, mas o próprio chegou a testar positivo para a covid-19 enquanto estava em coma.