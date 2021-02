Número de óbitos por covid-19 no Reino Unido volta a passar os mil depois de dois dias na casa dos 600

As autoridades de saúde britânicas atualizaram, esta terça-feira, o número de infeções, registadas desde o início da pandemia no Reino Unido, para 3.852.623, depois de terem sido contabilizados 16.840 novos contágios nas últimas 24 horas.

O novo balanço revela também que ocorreram mais 1.449 óbitos associados à covid-19, voltando a registar mais de mil mortos, depois de dois dias com cerca de 600 mortes diárias, elevando para 108.013 o total de vítimas mortais do SARS-CoV2 no país.

Atualmente, estão internados 32.466 doentes covid, dos quais 2.642 foram hospitalizados nas últimas 24 horas. Do total, 3.700 estão a ser ajudados com ventiladores.

Até à data, 9,6 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 496 mil já tomaram a segunda.

