Morreu Tom Moore, o veterano da Segunda Guerra Mundial que angariou milhões para o NHS

Na altura do seu 100.º aniversário, em abril de 2020, deu 100 voltas no seu jardim. O objetivo era angariar mil libras para o Sistema Nacional de Saúde britânico, NHS, mas o capitão conseguiu juntar 33 milhões.

O veterano da Segunda Guerra Mundial, Tom Moore, que em abril angariou cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros) para o Sistema Nacional de Saúde britânico – o NHS –, morreu esta terça-feira vítima da covid-19.

Na altura do seu 100.º aniversário, em abril de 2020, Moore deu 100 voltas ao seu jardim. O objetivo era angariar mil libras (1.128 euros) para o NHS, que enfrentava a primeira vaga da pandemia de covid-19. No total, o veterano conseguiu angariar cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros).

A notícia da sua morte foi confirmada pelas suas filhas, Hannah e Lucy, segundo o jornal britânico The Guardian.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso querido pai, o Capitão Sir Tom Moore. Sentimo-nos muito gratos por estarmos com ele nas últimas horas da sua vida; Hannah, Benjie e Georgia à cabeceira da cama e Lucy através do FaceTime", disseram.

As últimas horas do capitão foram passadas a relembrar a infância das filhas e a sua mulher "maravilhosa", dizem. No último ano de vida, Tom Moore "rejuvenesceu e experimentou coisas com que sempre sonhou". "Embora tenha estado em tantos corações por pouco tempo, ele foi um pai e avô incrível e permanecerá vivo nos nossos corações para sempre", afirmaram as filhas, que aproveitaram para agradecer o cuidado "extraordinário" do NHS e dos cuidadores "nas últimas semanas e anos da sua vida".

No passado domingo, Hannah Ingram-Moore tinha revelado no Twitter que o seu pai tinha dado entrada no hospital por precisar de "ajuda adicional" à sua respiração" após ter testado positivo para o novo coronavírus durante a semana passada.