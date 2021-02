Afinal Villas-Boas demitiu-se ou foi demitido?

André Villas-Boas anunciou, esta terça-feira, que tinha apresentado a demissão do Marselha. “Não quero dinheiro. Só quero ir embora", disse o técnico, numa conferência de imprensa de manhã.

O treinador português justificou a sua demissão com a falta de concordância com “a política desportiva” do clube, que garantiu Olivier Ntcham, por empréstimo dos escoceses do Celtic, até ao final da temporada.

Na origem da rutura de Villas-Boas com o Marselha está esta contratação. "É um jogador para o qual eu disse não. Não estava na nossa lista", afirmou.



O técnico lamentou ainda ter sabido "em cima da hora" da saída do extremo Nemanja Radonjic para o Hertha Berlim. "O meu profissionalismo foi tocado e isso não posso aceitar", sublinhou.

Entretanto, o Marselha revelou, através de comunicado, que o treinador português tinha sido suspenso e que ia ser instaurado um processo disciplinar por “ações e atitudes” que prejudicaram o clube.

“Esta decisão tornou-se inevitável, devido à recente repetição de ações e atitudes que prejudicam gravemente a instituição e os seus funcionários, que a defendem diariamente. Os comentários feitos hoje, em particular sobre Pablo Longoria, diretor do futebol, são inaceitáveis. Eventuais sanções serão aplicadas na sequência de um procedimento disciplinar”, lê-se no comunicado do Marselha.