Portugal administrou mais de 338 mil doses de vacina contra a covid-19

Número das autoridades portuguesas difere do disponibilizado pelo monitor de vacinação online do ECDC.

A DGS revelou que já foram administradas 338.310 doses de vacina contra a covid-19, 269.563 primeiras doses e 68.7747 segundas doses.

Esta informação difere, no entanto, daquela que aparece no monitor de vacinação online do Centro Europeu para o Controlo de Doenças (ECDC), onde estão apenas estão registadas cerca de 166 mil primeiras doses administradas em Portugal.

Questionada sobre o ‘erro’, a DGS garantiu que a informação "não corresponde àquela que foi submetida na plataforma TESSy" (Sistema de Vigilância Europeu) do ECDC.

"O problema já foi identificado e está em resolução pelas equipas da DGS e do ECDC”, esclareceu a DGS, citada pela agência Lusa.

Segundo o monitor do ECDC, terão sido administradas nos 27 países membros da União Europeia cerca de 8,2 milhões de doses de vacina para a covid-19.