Juve vence primeira mão das meias finais da Taça de Itália com bis de Cristiano Ronaldo

A primeira mão da meia final da Taça de Itália viu a vecchia signora vencer o Inter de Milão com um golo de vantagem.

O derby d'Itália começou em grande, e logo aos 9 minutos o Internazionale de Milão pôs-se em vantagem, com Lautaro Martínez a concluir com classe o cruzamento de Barella. Buffon ainda fez contacto com a bola, mas não foi capaz de evitar que a bola entrasse na sua baliza.

Aos 25 minutos, Cuadrado caiu na área do Inter, após um lance com Ashley Young, valendo um penálti para a Juve. Cristiano Ronaldo atendeu ao chamado, e atingiu a igualdade no marcador.

Não demoraria muito até o internacional português voltar a brilhar na partida. Aos 35 minutos, Cristiano aproveitou mais um erro do Inter e bisou, completando a reviravolta ao marcador, que favorecia a Juve por duas bolas a uma.

A segunda metade começou com a Juve em vantagem, e com um ritmo mais ameno. Aos 69 minutos, Buffon ainda conseguiu impedir o segundo golo do Inter.

Mas o marcador estava selado, e a Juventus saiu mesmo vitoriosa da primeira mão destas meias finais, com dois importantes golos na condição de visitantes. Fora da segunda mão estarão Alexis Sánchez e Arturo Vidal, que viram cartolinas amarelas nesta partida.