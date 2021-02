Especialista aconselha confinamento até 22 de março

Henrique Oliveira, matemático e professor no Instituto Superior Técnico, alertou para os perigos de um descofinamento precoce. O especialista acredita que a população deve ficar em casa até, pelo menos, 22 de março. Nessa altura, sugere que seja feita uma reavaliação para verificar se há condições para a abertura do comércio e das escolas.

De acordo com as previsões da Universidade de Lisboa, Portugal já terá ultrapassado o pico de infeções. No entanto, a região de Lisboa e Vale do Tejo fica fora destas estatísticas. Os peritos acreditam que os casos nesta região ainda não começaram a descer, sendo provável que o pico se atinja nos próximos dias.

Relativamente aos internamentos, Henrique Oliveira prevê que continuem a subir em todo o país, tal como as hospitalizações em cuidados intensivos. Os óbitos associados à covid-19 deverão chegar aos 21 mil até março, sendo assim mais 8 mil do que hoje.

O matemático ressalva, no entanto, que as previsões dependem do crescimento das variantes e do comportamento da população.