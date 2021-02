Ocasio-Cortez achou que ia "morrer" no assalto ao Capitólio

Congressista democrata revelou ainda ter sido vítima de agressões sexuais no passado e que os traumas interagem e cruzam-se. No Capitólio escondeu- se na casa de banho do gabinete enquanto alguém batia nas paredes e gritava por ela.

Alexandria Ocasio-Cortez, congressista do estado de Nova Iorque e do Partido Democrata, confessou, durante um direto no Instagram, que temeu pela sua vida durante a invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, e revelou ter sido vítima de abuso sexual no passado.

A democrata recordou o momento em que se escondeu na casa de banho do gabinete enquanto alguém batia nas paredes e gritava por ela: “Nunca estive tão quieta na minha vida”, confessou. “Achei que ia morrer”.

Ocasio-Cortez lançou críticas aos republicanos, acusando-os de desvalorizarem o sucedido. “Esses tipos dizem-nos para seguirmos em frente, que devemos esquecer o que aconteceu”. A democrata comparou quem usa estas “táticas” com “abusadores”, fazendo então a revelação inédita.

“Sou sobrevivente de agressões sexuais. Não disse isto a muita gente”. A congressista afirmou estar preparada para as críticas, uma vez que o relato dos abusos não está diretamente ligado à invasão do Capitólio. “Mas, como disse, todos os nossos traumas podem interagir e cruzar-se”, referiu.