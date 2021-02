Angelina Jolie vai leiloar a única pintura de Churchill durante a Segunda Guerra Mundial

Angelina Jolie vai leiloar a única pintura criada pelo antigo primeiro-ministro britânico Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o Daily Mail, a obra tem um valor estimado de 1,5 milhões a 2,5 milhões de libras (1,7 milhões a 2,8 milhões de euros), e vai a leilão no dia 1 de março.

A pintura será comercializada pela Christie's, em Londres, que adiantou apenas que a obra pertence à coleção da atriz, de 45 anos, desde 2011.

O quadro, que tem o nome “Tower of the Koutoubia Mosque”, foi oferecido por Churchill ao antigo Presidente dos EUA Franklin D. Roosevelt. A obra foi pintada em Marraquexe, Marrocos, depois de Churchill participar na Conferência de Casablanca, em janeiro de 1943. Altura em que Churchill e Roosevelt formularam o passo seguinte da estratégia dos Aliados para derrotar a Alemanha nazi.

"A Christie's tem o prazer de oferecer uma pintura tão historicamente significativa como principal destaque da venda de arte moderna britânica. A 'Tower of the Koutoubia Mosque' foi criada na sequência da Conferência de Casablanca, onde foi acordado pelas forças Aliadas que só seria aceitável uma rendição completa por parte das potências do Eixo [Alemanha nazi, Itália e Japão]", disse o chefe do departamento de arte moderna da Christie's, Nick Orchard.

“É a única obra que Churchill pintou durante a guerra, talvez encorajada pelos recentes progressos feitos pelos Aliados no que ele considerava ser um dos mais belos países que tinha encontrado”, acrescentou, destacando que o quadro é, “sem dúvida, a melhor pintura de Winston Churchill”.

Apesar de Churchill ter pintado vários quadros em Marrocos antes do início da segunda grande guerra, esta é a única obra conhecida que fez entre 1939 e 1945. Churchill começou a pintar cenas de Marrocos depois de o seu tutor de pintura, John Lavery, o encorajar a visitar o país. Na sua primeira visita, em 1935, a luz e a paisagem conquistaram-no.

Uma paisagem que também terá impressionado Roosevelt, e que levou Churchill a pintar um quadro para lhe oferecer como lembrança.