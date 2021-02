Rebel Wilson e Jacob Busch terminam namoro

Rebel Wilson e Jacob Busch terminaram a relação – cerca de quatro meses após a terem tornado pública. O anúncio foi feito pela atriz nas redes sociais.

"Muito na minha mente... miúda solteira a caminho do Super Bowl", escreveu no Instagram.

A atriz, de 40 anos, e o empresário, de 29, assumiram a relação no final de setembro, mas antes, no mesmo mês, já tinham aparecido juntos na Planetary Health Gala, no Mónaco. Apesar de só terem tornado a relação pública nessa altura, o casal já estava junto há mais de um ano.