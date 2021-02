Utilizadores alertam para perigo de novo desafio viral do TikTok

Recentemente um novo desafio tomou conta do TikTok. O silhouette challenge (desafio da silhueta) foi criado na rede social como uma forma de empoderamento feminino, lembrando a importância de todos (e não só as mulheres) se sentirem bem nos seus corpos. O objetivo é mostrar a própria silhueta, com um filtro específico, que cria sombra na imagem. Contudo, foi agora lançado um alerta para o facto de o efeito ser removido facilmente e haver pessoas a aproveitar-se do desafio para obter imagens com nudez.

Agora, começaram a surgir tutoriais a explicar como se remove o efeito dos vídeos e já há registo de grupos que foram criados nas redes sociais para publicar as imagens editadas e expor corpos alheios.

Assim, começaram os alertas para o perigo da exposição do desafio, com muitos utilizadores a pedir a intervenção das redes sociais e dos sites em questão para que as imagens sejam excluídas.

Na maior parte dos vídeos, os utilizadores surgem vestidos e, posteriormente, já com o efeito, aparecem a dançar de forma mais sensual. Como não se podia ver nada mais do que os contornos do corpo, muitos gravaram o desafio sem roupa.