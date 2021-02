Madeira vai receber mais três doentes com covid-19 do continente

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, revelou, esta quarta-feira, que o arquipélago vai receber mais três doentes com covid-19 dos cuidados intensivos de hospitais do continente.

"Vamos receber mais três doentes. É uma questão de elementar decência e de humanismo. Temos a capacidade de o fazer - isso foi avaliado pelo diretor clínico [do Serviço de Saúde da Madeira] e respetiva equipa - e vamos receber sem qualquer problema", disse Miguel Albuquerque, à margem de uma visita ao Pavilhão Gimnodesportivo do Funchal, onde foram efetuados trabalhos de reabilitação.

"São doentes de cuidados intensivos, porque o grande problema que o país tem neste momento é, de facto, a resposta nos cuidados intensivos", explicou. "Acho que é fundamental, levando em linha de conta a nossa capacidade de camas, poder dar uma ajuda nesta questão, que é uma questão de humanismo e uma questão de decência de uma sociedade civilizada", acrescentou, revelando que não existe, no entanto, uma data prevista para a transferência dos doentes.

Recorde-se que na passada sexta-feira já tinham sido transferidos três doentes com covid-19 do continente para a Madeira – dois do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental.