O lucro do Abanca caiu 60,5% para 160 milhões de euros em 2020. Esta descida, segundo o banco galego, deveu-se ao registo de provisões na ordem dos 283 milhões de euros devido à pandemia. Para o presidente da instituição financeira, “2020 foi um ano especialmente complexo, muito difícil”.

De acordo com Juan Carlos Escotet, os apoios relacionados com a covid-19 totalizaram 3128 milhões de euros em financiamentos com o aval público, sendo que 1754 milhões dizem respeito a pequenas e médias empresas e empresários em nome individual, e 1374 milhões para grandes empresas.

Em relação às medidas de moratórias de crédito atingiram os 1257 milhões de euros, dos quais 802 milhões dizem respeito a hipotecas e 455 milhões a outras operações de financiamento.

Ainda assim, os resultados "refletem um crescimento robusto da margem financeira (11,9%) e das receitas por prestação de serviços (14%), que contribuem para um aumento de 12,4% da margem básica".

"Pelo contrário, os gastos registaram um crescimento muito inferior, de 3,9%, graças à implementação de medidas de eficiência e às sinergias provenientes das integrações de negócios realizadas", pode ler-se no comunicado do banco que comprou a operação do Deutsche Bank em Portugal em 2018.

O banco registou um rácio de crédito malparado de 2%, para o qual contribuiu uma venda de carteira de crédito no valor de 250 milhões de euros, e os ativos de cobrança duvidosa diminuíram 22%.

"O volume de negócios aumentou 7,5% graças ao crescimento equilibrado do crédito (6,6% face ao período homólogo) e dos recursos (8,5%) para os 91.480 milhões de euros", de acordo com o banco.

"A carteira de crédito em situação normal, centrada no financiamento a empresas e famílias, cresceu 6,6%", com os recursos de clientes a alcançar "52.380 milhões de euros, depois de terem registado um crescimento de 8,5% no ano".

Os depósitos "principal componente da estrutura de financiamento do banco, cresceram 11,3% e alcançaram os 42.541 milhões de euros", refere o Abanca.