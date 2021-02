Cerca de 600 participantes do Open da Austrália em isolamento

Foi detetado um caso positivo do novo coronavírus num dos hotéis. Jogadores e membros acreditados para o torneio australiano estão a aguardar resultado dos testes.

Cerca de 600 participantes no Open da Austrália de ténis – que começa na segunda-feira – estão em isolamento e a aguardar o resultado de testes ao novo coronavírus após um funcionário de um dos hotéis, onde estavam a fazer quarentena, ter testado positivo.

"Pode ter impacto no calendário de amanhã dos torneiros preparatórios, mas, neste fase, não tem impacto no próprio Open da Austrália", assegurou o primeiro-ministro do estado de Victoria, Daniel Andrews.

Entre os 600 participantes em isolamento estão jogadores e elementos acreditados para o torneiro australiano.

Recorde-se que o tenista português João Sousa, que tinha entrada direta no quatro principal do primeiro Grand Slam de 2021, foi impedido de viajar para a Austrália por ter estado infetado com o novo coronavírus, apesar de já ter recuperado.